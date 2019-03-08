50-летняя светская львица поделилась чувственным снимком.
Светлана Бондарчук продолжает доказывать самой себе и всем неравнодушным, что время над ней не властно. Главный редактор журнала Hello! и светская львица опубликовала в своем микроблоге снимок из недавней фотосессии, на котором предстала в одной белоснежной рубашке.
Светлана подписала кадр лишь эмодзи в виде отпечатка губ, зато фолловеры осыпали ее множеством комплиментов:
«Ну вот как можно быть такой красавицей? в такой огонь и дров не надо», «Классное фото», «Светлана, вы прекрасны! Поделитесь секретами — как вам удается сохранять такую великолепную фигуру?», «Просто секси…», «Это верх чувственности. Вы — прекрасны!», «Супер супер супер. И эта красная помада и белая рубашка», «Потрясающе красиво очень! Сногсшибательно!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Напомним, недавно во время интервью Ксении Собчак Светлана внезапно призналась, что в молодости «заработала» душевную травму. Дело в том, что на пробах к начинающей актрисе начал приставать известный режиссер, имя которого она не назвала, поскольку его уже нет в живых. «Вот я зашла, и он закрыл дверь. Я все поняла. А ведь он пожилой человек для меня, но я его ударила, оттолкнула его, и я тогда ни одному человеку не могла признаться в этом», — с горечью заявила Бондарчук.
Текст: Мария Мельникова