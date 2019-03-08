50-летняя светская львица поделилась чувственным снимком.

Светлана подписала кадр лишь эмодзи в виде отпечатка губ, зато фолловеры осыпали ее множеством комплиментов:

«Ну вот как можно быть такой красавицей? в такой огонь и дров не надо», «Классное фото», «Светлана, вы прекрасны! Поделитесь секретами — как вам удается сохранять такую великолепную фигуру?», «Просто секси…», «Это верх чувственности. Вы — прекрасны!», «Супер супер супер. И эта красная помада и белая рубашка», «Потрясающе красиво очень! Сногсшибательно!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).