Сын Плющенко вышел из-под контроля

Саша Плющенко показал свое истинное отношение к миру моды. Юный фигурист участвует в фотосессиях для Dior. Уставшая от объективов 6-летняя звезда призналась, что терпеть не может этот модный дом.

Сын известного фигуриста Евгения Плющенко и не менее известного продюсера Яны Рудковской — мальчик очень дисциплинированный. Родители признаются, что порой очень строги с 6-летним сыном — только так можно добиться потрясающих результатов в фигурном катании и на подиуме.

Однако иногда и в юной звезде прорывается истинное отношение к тому, чем взрослые заставляют его заниматься. Во время последней фотосессии, отрывок из которой опубликовала Рудковская, юный Плющенко заявил: "Я не люблю Диор!". А по окончании съемок кричал "ура" и скакал от радости. Мама от него такой бурной реакции не ожидала.

Плющенко и Рудковская не обращают внимания на злобные комментарии в соцсетях. Хейтеры пытались убедить родителей Саши, что их сын никогда не станет чемпионом, что он "деревянный". Однако юный Плющено посрамил недоброжелателей. Начав тренировать прыжок "аксель", Саша освоил сложный элемент за три месяца и уверенно демонстрировал его в ледовом спектакле "Лебединое озеро", напоминает издание "7Дней".

Несмотря на принадлежность к знаменитому семейству, Саша живет в спартанских условиях. Он не только усиленно занимается фигурным катанием и участвует в фотосессиях, но и посещает светские мероприятия. А подарки и игрушки получает от родителей только в качестве поощрения.

Перед Новым годом Саша Плющенко признался, что хочет получить от Деда Мороза такой же смартфон, как у папы. Волшебник оценил хорошее поведение Плющенко-младшего и просьбу удовлетворил — не без помощи родителей.