Рудова откровенно высказалась о своем здоровье

Знаменитая актриса увлеклась новым видом спорта — серфингом. Наталья Рудова призналась, что сильно пострадала после очередной тренировки.

Звезда рассказала, что перед отпуском решила освоить водный вид спорта. Вдохновением для нее стала картина "На гребне волны", которую она посмотрела еще в детстве. "Это фильм, который я смотрела в детстве и который потрясал меня своим совершенством! В главных ролях: невероятные Патрик Суэйзии Киану Ривз !", — поделилась она.

Актриса ходит на занятия в специальный центр, где можно покататься на искусственных волнах. Наталья Рудова похвасталась, что недавно ей удалось взять свою первую волну, и, по словам звезды, это стало "одним из лучших ощущений в ее жизни". Но для этого ей пришлось не один раз упасть. После очередной тренировки артистка испытала боль во всем теле и теперь вынуждена восстанавливать свои силы дома.

"На первой тренировке я сделала очень крутой вывод — не нужно бояться упасть, падают все! Чем больше падаешь, тем больше у тебя опыта, и тем быстрее ты научишься крепче стоять! На второй тренировке упала раз 15, при этом один раз села на шпагат в воде, на который я садилась с детства. Сейчас я не могу встать с кровати, но безусловно испытываю счастье!", — цитирует актрису издание "7 Дней".

Напомним, в феврале этого года Наталья Рудова призналась, что страдает от приступов обжорства и даже поправилась на несколько лишних килограммов. Звезде пришлось обратиться за помощью к врачам. Она отметила, что уже сдала ряд анализов, а также прошла несколько процедур, которые положительно сказываются на коже и теле.