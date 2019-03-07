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Друг Сергея Шнурова рассказал, что певец хочет иметь ребенка от молодой жены 

WMJ.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Четвертая жена музыканта Ольга Абрамова пока не готова к детям.
В прошлом году Сергей Шнуров неожиданно для всех женился в четвертый раз почти сразу после развода со своей третьей супругой Матильдой. Избранницей музыканта стала 27-летняя Ольга Абрамова. С супругом девушка за это время выходила лишь один раз: Ольге комфортно находиться в тени звездного супруга. В своих соцсетях Шнуров не афиширует отношения. Но за него это делают друзья. Так, например, бывший участник группы «Ленинград» и друг Сергей Стас Барецкий недавно рассказал об отношениях в семье Шнурова. По словам музыканта, в начале Ольга немного ревновала супруга, даже била посуду и самого Сергея, но позже Шнуров перестал давать поводы жене. Сейчас же он хочет от Абрамовой детей, но молодая женщина пока не готова рожать.
Он мне говорил, что хотел бы снова стать папой, мечтает о наследнике. Но его молодая жена Ольга пока отказывается ему рожать. Может, боится фигуру испортить. Не исключаю, могут воспользоваться услугами суррогатной матери, не знаю. Он в таком возрасте, когда ощущение отцовства будет наиболее осознанным, а семья полноценной. Он же стал отцом совсем молодым, не хватало времени на дочку… Но Ольге пока больше хочется заниматься собой. Шнуров — натура непостоянная, но, пожалуй, именно Ольге удалось взять его в ежовые рукавицы,
— рассказал Барецкий в интервью «Комсомольской правде».
Напомним, у 45-летнего Сергея есть 25-летняя дочь Серафима от первого брака и 18-летний сын Аполлон — от второго жены.
Текст:Виктория Разумова
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Звёзды , Ольга Абрамова , Сергей Шнуров , Комсомольская правда
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