«Уже давно нахожусь в гармонии»: Антон Зацепин рассказал о своем новом романе

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ａｎｔｏｎ Ｚａｔｓｅｐｉｎ (@antonzatsepin) 21 Дек 2018 в 11:51 PST Музыкант Антон Зацепин полюбился многим телезрителям во время проекта «Фабрика звезд-4». Он спел такие хиты, как «Ниже ростом» и «Книжки о любви». Казалось, что его ждет большой успех на сцене. Ему приходили сотни писем от фанаток с признаниями любви. Сам Зацепин заметил, что после проекта на какое-то время уходил в кинематограф, даже поступил в ГИТИС. Правда, сейчас он снова увлекся музыкой. У него есть сразу несколько композиций, которые, по его признанию, залежались на полке, но ждут своего часа. Сейчас он подыскивает, с кем бы их записать.

Рассказал артист и о своей личной жизни. Он пережил два развода. Первый брак, как считает певец, был изначально обречен. Они без ума влюбились в друг друга с Любовью Хворостининой, однако, когда порыв любви прошел стало ясно, что их ничего не связывает.

Зацепин признался, что во второй раз уже более ответственно подошел к созданию семьи. Его брак с Екатериной Шмыриной, казалось, что на век. Однако вскоре в семье начались скандалы. Все это привело к очередному разводу. Зато у пары есть совместная дочь. Ради нее они поддерживают нормальные приятельские отношения. Девочка, по признанию Зацепина, живет на да дома.

Новой любовью музыканта стала Елена Вербицкая . Она трудится на радио «Романтика». Как отмечает Зацепин, девушка стала сладкоголосой птичкой в его любовной клетке.

«Уже давно нахожусь в гармонии. Я люблю, живу, восхищаюсь и боготворю!»