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«Уже давно нахожусь в гармонии»: Антон Зацепин рассказал о своем новом романе 

Teleprogramma.pro 40 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Музыкант Антон Зацепин полюбился многим телезрителям во время проекта «Фабрика звезд-4». Он спел такие хиты, как «Ниже ростом» и «Книжки о любви». Казалось, что его ждет большой успех на сцене. Ему приходили сотни писем от фанаток с признаниями любви. Сам Зацепин заметил, что после проекта на какое-то время уходил в кинематограф, даже поступил в ГИТИС. Правда, сейчас он снова увлекся музыкой. У него есть сразу несколько композиций, которые, по его признанию, залежались на полке, но ждут своего часа. Сейчас он подыскивает, с кем бы их записать.
Рассказал артист и о своей личной жизни. Он пережил два развода. Первый брак, как считает певец, был изначально обречен. Они без ума влюбились в друг друга с Любовью Хворостининой, однако, когда порыв любви прошел стало ясно, что их ничего не связывает.
Зацепин признался, что во второй раз уже более ответственно подошел к созданию семьи. Его брак с Екатериной Шмыриной, казалось, что на век. Однако вскоре в семье начались скандалы. Все это привело к очередному разводу. Зато у пары есть совместная дочь. Ради нее они поддерживают нормальные приятельские отношения. Девочка, по признанию Зацепина, живет на да дома.
Новой любовью музыканта стала Елена Вербицкая. Она трудится на радио «Романтика». Как отмечает Зацепин, девушка стала сладкоголосой птичкой в его любовной клетке.
«Уже давно нахожусь в гармонии. Я люблю, живу, восхищаюсь и боготворю!»
— признается Зацепин, слова которого приводит портал «СтарХит».
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Звёзды , Елена Вербицкая , Антон Зацепин , StarHit
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