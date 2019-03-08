Теперь официально: Виторган и Собчак объявили о расставании

Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак Максим Виторган

— гласит сообщение (орфография и пунктуация оригинала сохранены — прим.ред.)

Ксения Собчак сопроводила публикацию фотографией собственной персоны. А Максим Виторган использовал картинку с фоном красного цвета, возможно, вложив в это особый смысл.

О том, что пара на грани расставания, стало известно некоторое время назад. Ксения Собчак стала появляться на публике в компании других спутников, а Максим Виторган снял кольцо с пальца.

Их взаимоотношения уже несколько месяцев являются темой для бурного обсуждения, звездная пара решила наконец прокомментировать ситуацию. Теперь догадки поклонников подтвердились — Собчак и Виторган объявили о расставании.