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Бузову заподозрили в новом романе 

Газета.Ru + ещё 1 44 минуты назад
Фото: @buzova86
Поклонники российской исполнительницы Ольги Бузовой полагают, что у певицы завязался роман с автором хита "Малиновый свет" Лешей Свиком, передает "Стархит".
Основанием для таких подозрений стала публикация в инстаграме Бузовой, на которой она стоит в обнимку с неизвестным мужчиной, лицо которого скрыто смайликом. В нем подписчики узнали Лешу Свика.
Сообщается, что на станице певца появилась аналогичная запись, причем оба поста сопровождались хэштегом "поцелуй на балконе". Позднее исполнители презентовали совместный клип.
Некоторые подписчики предположили, что Бузова и Свик встречаются, другие стали надеяться на их совместное выступление.
Ранее СМИ сообщили, что Бузова увлеклась хоккеистом из "Авангарда".
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