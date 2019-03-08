Беременная Меган Маркл вышла в свет в мини-платье

37-летняя герцогиня Сассекская Меган (Маркл) выбрала необычный наряд для посещения королевского колледжа в Лондоне.

Мы нечасто видим супругу принца Гарри в рискованных мини, тем более неожиданным ее образ оказался потому, что выбрала она его для посещения открытой дискуссии в колледже о правах женщин. В день женской солидарности в борьбе за равные возможности Меган Маркл появилась на публике в черно-белом мини-платье, открывающем ноги значительно выше колен, и на шпильках.

Чтобы меньше привлекать внимание к изменившейся обтянутой платьем фигуре, Меган Маркл, которая станет мамой уже очень скоро, надела строгий черный пиджак.

Также в дискуссии приняли участие модель Адова Абоа, экс-премьер Австсралии Джулия Гиллард и феминистка Крисанн Джарретт.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meghan and Harry❤ (@meghan_and_harry) 8 Мар 2019 в 5:22 PST В соцсетях сегодняшний look Меган Маркл уже раскритиковали, а понравился ли он тебе?

Текст:Александра Лисица