Беременная Меган Маркл вышла в свет в мини-платье 

37-летняя герцогиня Сассекская Меган (Маркл) выбрала необычный наряд для посещения королевского колледжа в Лондоне.
Мы нечасто видим супругу принца Гарри в рискованных мини, тем более неожиданным ее образ оказался потому, что выбрала она его для посещения открытой дискуссии в колледже о правах женщин. В день женской солидарности в борьбе за равные возможности Меган Маркл появилась на публике в черно-белом мини-платье, открывающем ноги значительно выше колен, и на шпильках.
Чтобы меньше привлекать внимание к изменившейся обтянутой платьем фигуре, Меган Маркл, которая станет мамой уже очень скоро, надела строгий черный пиджак.
Также в дискуссии приняли участие модель Адова Абоа, экс-премьер Австсралии Джулия Гиллард и феминистка Крисанн Джарретт.
wmj
В соцсетях сегодняшний look Меган Маркл уже раскритиковали, а понравился ли он тебе?
Текст:Александра Лисица