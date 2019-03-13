Волочкова зависла над бочкой в живописном шпагате

43-летняя балерина Анастасия Волочкова не устает демонстрировать идеальную растяжку.

Новый невероятный шпагат Анастасия Волочкова показала под снегом, надев купальник и зависнув над бочкой у своей бани в живописной позе.

Танцовщица все еще не включила комментарии у себя в Instagram, а потому поклонники и хейтеры могут высказать свое отношение к изображенному лишь лайками, которых под снимком набралось около 12 тысяч.