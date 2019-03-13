Волочкова зависла над бочкой в живописном шпагате 

43-летняя балерина Анастасия Волочкова не устает демонстрировать идеальную растяжку.
Новый невероятный шпагат Анастасия Волочкова показала под снегом, надев купальник и зависнув над бочкой у своей бани в живописной позе.
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Растягиваю удовольствие от встречи с интересным человеком, который был у меня в гостях. Скоро вас ждёт кое-что очень интересное 🙌🏻 И настолько неожиданное, что это будет сенсацией! Но пока что подробностей рассказать не могу 😉 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #баня
Танцовщица все еще не включила комментарии у себя в Instagram, а потому поклонники и хейтеры могут высказать свое отношение к изображенному лишь лайками, которых под снимком набралось около 12 тысяч.