Лопырева похвасталась фигурой через месяц после родов

Фигура 35-летней Виктории Лопыревой вызывает восхищение и зависть у подписчиков.

Виктория Лопырева стала мамой в начале февраля. Фотографии, которыми она делилась после, вызывали массу комментариев: подписчики удивлялись, как молодой маме удалось так быстро вернуться в форму. Однако сама модель жаловалась, что из-за того, что ей пока не показан спорт, ее бедра находятся в не самом идеальном состоянии. «Будем спортом корректировать скоро», — писала в блоге молодая, подчеркивая, что кормит ребенка грудью каждые 2 часа.

По всей видимости, вопрос чуть более полных чем обычно бедер решен: на новых фотографиях и видео в блоге модель хвастается идеальными формами без какого-либо намека на целлюлит.

«Фигура огонь», «Фигура просто вау», «Какая же вы красивая мама», «Нереальная, стройная, знойная, мудрая красотка», «А ножки то какие, ножки», «А ноги то какие длиннющие», «Ноги, ягодицы — фигня! Кайф жизни на лице — бездонное счастье», «Какая же молодец! Очень худенькая», «Ой вы такая худая дорогая», «Да чтобы я стала такой же худой через месяц после рождения ребенка! Аминь», — обсуждают подписчики.

@lopyrevavika

За несколько недель до родов Виктория отмечала, что почти не набрала лишних килограммов. В качестве возможных причин она называла генетику и стресс.