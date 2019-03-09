Водонаева призналась в интиме с женщиной

Известная российская телеведущая призналась, что однажды вступила в интимную связь с девушкой. По словам Алены Водонаевой, "волшебный" эпизод произошел с ней в Международный женский день.

Несколько лет назад, по совету подруги, модель решила воспользоваться услугой "эротический массаж". В назначенное время к ней в дом пришла красивая девушка. "Я никак не ожидала, что в моей гостиной окажется сексуальная и реально красивая девушка в коротеньких шортиках и обегающей майке без лифчика, вылитая модель из пин-ап рекламы", — вспоминает звезда.

Массажистка создала романтическую атмосферу: зажгла свечи и включила медленную музыку. После этого она стала растирать все тело телеведущей. "В этом было очень много чистой и неподдельной магии. Она массировала все участки моего тела — от висков до кончиков пальцев ног", — цитирует Алену Водонаеву Super.

Вскоре эта процедура перешла в нечто более серьезное: обе женщины возбудились и не смогли устоять перед соблазном. По словам звезды, после случившегося она почувствовала себя неловко и попросила массажистку побыстрее покинуть ее дом. Спустя несколько лет модель продолжает с теплом вспоминать эту "волшебную" историю о том, как однажды она просто решила расслабиться, а вместо этого "получила яркий и запоминающийся оргазм".

Позднее Алена Водонаева решила рассказать об этом эпизоде своему возлюбленному, однако мужчина сильно разозлился и обвинил ее в предательстве. Как отметила телеведущая, ее избранник страдал от "комплекса мужской несостоятельности": он боялся, что проиграет другой особе противоположного пола в борьбе за удовлетворение любимой женщины.

В конце звезда призналась, что ей очень понравился массаж. Ничего подобного она никогда не испытывала. "Задумалась о том, что проституция — это прикольно. Она пришла, сделала меня чуточку счастливей и ушла. Разве не замечательно, когда ты находишься в такой близости с красивой женщиной?", — заключила модель.