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37-летняя Макеева показала фигуру без фотошопа 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @makeevan
Актриса и телеведущая отдыхает на Мальдивских островах и каждый день делится снимками в бикини.
@makeevan
Подписчики Анастасии заметили, что девушка не пользуется фотошопом и никак не обрабатывает снимки, чтобы выглядеть привлекательное. В комментариях одни пользователи похвалили Анастасию Макееву за честность и остались в восторге от ее фигуры. Другие же, наоборот, посчитали, что "медийной личности, выставляющей свое тело напоказ" нужно стараться быть на высоте.
"Макееева, бегом в зал! Хоть вставай на цsпочки, хоть не вставай, тело ппц. Рыхлая вся",
"Фотошоп для неуверенных женщин. Очень натурально, естественно, жаль многие женщины думают, что мышцы их «все», только ведь это стереотип! И если бы мышцами можно было удержать мужчину?) поэтому очень много женщин с кубиками и прочими атрибутами ПП и ЗОЖ, одиноки…".
Некоторым недоброжелателям актриса даже решила ответить. Она заверила их, что любит себя такой и не стесняется своей фигуры.
@makeevan
Кстати, Анастасия Макеева отдыхает вместе со своим новым мужем. О том, что актриса в третий раз вышла замуж, стало известно в январе. Однако девушка скрывает своего супруга от общественности: не публикует с ним фото и ладе скрывает его имя.
Женский форум
Звёзды , Анастасия Макеева
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