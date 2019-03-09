61-летний Маршал отказался жениться на 25-летней любовнице

Известный музыкант разорвал отношения с третьей супругой ради романа с молодой женщиной, которая младше его на 36 лет. Недавно Александр Маршал признался, что пока не спешит узаконить отношения с новой избранницей.

В пятницу, 8 марта, исполнитель вел праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, в петербургском БКЗ "Октябрьский". Он поздравил всех представительниц противоположного пола с праздником и поделился подробностями нового романа.

Александр Маршал отметил, что сейчас счастлив в отношениях с новой избранницей по имени Карина. Но пока он не торопится вступить в брак с молодой женщиной, потому что хочет, чтобы их роман развивался своим чередом.

Артист добавил, что возлюбленная с пониманием относится к его напряженному графику. "Мы предполагаем, а Бог — располагает. Пусть все идет, как нужно. Карина очень умная, хорошая, понимающая, не говорит лишнего, когда я приезжаю с гастролей. Мне очень повезло с ней", — передает слова музыканта Star Hit.

Напомним, экс-участник группы "Парк Горького" был трижды женат. С первой супругой музыкант развелся из-за того, что она "слишком активно участвовала во всем". От второго брака у Александра Маршала есть дочь Полина. Она живет в Соединенных Штатах и снимается в кино. С третьей женой исполнитель прожил около 20 лет. В 1997 году у пары родился сын Артем. Наследник решил пойти по стопам отца и тоже стал музыкантом.