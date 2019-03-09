Тайна гибели солистки «Лицея» Жанны Роштаковой

Несколько лет назад Жанна Роштакова заменяла в популярной группе «Лицей» солистку Анастасию Макаревич , когда та находилась в декретном отпуске. Однако вокальная карьера Роштаковой оказалась короткой, впрочем, как и жизнь. В январе 2017 года 33-летнюю певицу обнаружили в ее собственной квартире. Жанна была мертва.

Предшествующие события и обнаружение тела

В тот момент, когда Жанну настигла смерть, она жила во Владивостоке. Тогда ее сотрудничество с группой «Лицей» уже закончилось. Несмотря на то, что Роштакова успела приобрести в Москве собственное жилье, она решила переехать на Дальний Восток. Главной причиной такой кардинальной перемены стало замужество певицы. Однако брак оказался недолговечным. Вскоре супруги расстались, и Роштакова стала задумываться о возвращении в столицу. Вот только сделать это она не успела. Тело Жанны обнаружила ее подруга Евгения Гребенюк. По словам Евгении, она долгое время не могла дозвониться до вокалистки. Почувствовав неладное, на следующий день Гребенюк отправилась домой к Роштаковой. Та дверь не открыла, поэтому Евгения воспользовалась запасным ключом. Певица лежала в ванне, наполненной водой, и не подавала признаков жизни. Возле ванны лежала полочка, которая прежде висела на стене.

Несчастный случай или убийство?

Первым о смерти Жанны Роштаковой сообщил в социальных сетях ее друг, артист Федор Шаляпин . Шаляпин утверждал, что Роштакова была абсолютно здорова и никогда ни на что не жаловалась. В связи с этим Шаляпин предположил, что Жанну могли убить. По словам Федора, мотивом для совершения преступления могла стать недвижимость певицы. Как заявил Шаляпин в одном из своих интервью, Роштакова так и не успела развестись с мужем официально, поэтому певец не знал, кому досталась квартира Жанны. Несколько позже все тот же Шаляпина в качестве причины внезапной кончины вокалистки назвал банальный несчастный случай: якобы в то время, как Жанна принимала ванну, ей на голову упала полка. Удар оказался настолько метким и сильным, что Роштакова мгновенно скончалась. Эту версию подтверждались и показаниями Евгении Гребенюк, которая упоминала о полке на полу ванной комнаты.

Никакого криминала

Тем не менее вариант с упавшей на голову полкой показался не совсем правдоподобным даже самой Евгении Гребенюк. Гребенюк предполагала, что ее подруге просто стало плохо в ванной комнате. «Возможно, у нее случился инсульт или сердечная недостаточность» — сказала Евгения. Почувствовав недомогание, Роштакова попыталась выбраться из ванны, для того, чтобы помочь себе, взялась за полку, и тут же упала. Этим, по мнению Евгении, и объясняется вырванная из стены полка. Кроме того, крови или других признаков того, что смерть Жанны наступила от удара предмета мебели, на месте происшествия Гребенюк не заметила. Между тем, в том числе на основании заявлений близких Роштаковой о криминальном характере этой истории, следственное управление по Приморскому краю поначалу возбудило уголовное дело по данному факту. Однако после того, как эксперты не обнаружили следов насильственных действий, которые могли бы повлечь смерть потерпевшей, дело было закрыто.