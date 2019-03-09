Почему любимая певица Брежнева и Хрущева не выходит из дома

Известная исполнительница народных песен Александра Стрельченко была одной из самых любимых певиц многих высокопоставленных членов правительства, в том числе Брежнева и Хрущева. Стрельченко обладала не только уникальным голосом, но и эффектной внешностью. Именно последнее обстоятельство и стало причиной затворнического образа жизни, который вокалистка ведет сегодня.

Нянечка, которая поет

Поначалу ничто в жизни Александры Стрельченко не предвещало успешную артистическую карьеру. В возрасте 8-ми лет она осталась круглой сиротой и оказалась в детском доме. Именно в связи с недостатком родительской ласки Стрельченко решила посвятить свою жизнь детям. Окончив школу, она устроилась нянечкой в детский сад. Параллельно училась на заочном отделении Ленинградского педагогического института. Приехав в северную столицу из родной Украины на очередную сессию, Стрельченко абсолютно случайно оказалась на концерте Воронежского хора народной песни. Выступление артистов так поразило Александру, что она, недолго думая, пробралась за кулисы и попросила руководителя хора принять ее в коллектив. Для того, чтобы подтвердить серьезность своих намерений, Стрельченко запела. Вскоре Александра ушла из вуза и отправилась на свои первые гастроли.

Авария и одиночество

В начале 60-х годов Стрельченко перебралась в Москву, где окончила институт имени Гнесиных и стала солисткой Москонцерта. А в 2002 году она возглавила кафедру сольного народного пения университета культуры. И это при том, что уже тогда у исполнительницы начались проблемы со здоровьем. Дело в том, что в 90-х она попала в аварию, повредила позвоночник и тазобедерный сустав. Каждый шаг причинял ей ужасную боль. Но боль никак не отражалась на лице Стрельченко: она всегда выглядела бесподобно. Эффектная внешность привлекала к певице толпы поклонников. Официально Стрельченко была замужем дважды, но счастье в личной жизни так и не обрела. Первый супруг Александры Ильиничны погиб, со вторым — она развелась. Да и матерью Стрельченко не суждено было стать. Так на склоне лет известная певица осталась одна.

Предприимчивая ученица

Преклонный возраст, последствия давней аварии, а главное абсолютное одиночество оказались основными причинами возникновения теплых отношений между Стрельченко и ее ученицей Мариной Георгиновой. Однажды в порыве чувств Александра Ильинична заключила с Георгиновой договор пожизненного содержания, согласно которому в случае смерти певицы ученица становилась наследницей ее столичной квартиры. Но Георгинова решила не дожидаться кончины своей учительницы и попросту перестала пускать Стрельченко в квартиру. Благодаря Средствам массовой информации, вокалистке удалось вернуть жилую площадь. Однако этот скандал не лучшим образом сказался на ее и без того слабом здоровье. Вскоре Стрельченко была госпитализирована с подозрением на инсульт.

Затворница

Сегодня Александра Стрельченко большую часть времени проводит в постели. Ей тяжело передвигаться. К последствиям инсульта добавилась гипертония и болезнь Паркинсона. Однако несмотря на недуги 81-летняя певица продолжает бороться за жизнь. Крестный сын Стрельченко Николай Бурьяновский в одном из своих интервью сообщил о том, что Александра Ильинична даже начала петь и посетила Дмитровский монастырь для того, чтобы попросить Бога дать ей возможность выйти на сцену. Тем не менее Стрельченко ведет довольно затворнический образ жизни: она почти не появляется на публике и не общается с прессой. Однако журналистам удалось узнать причину такого поведения народной артистки. Александра Ильинична призналась в том, что хочет, чтобы поклонники запомнили ее красивой, такой, какой она была прежде.