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Собчак показала подарок от Виторгана после разрыва 

Дни.ру 34 минуты назад
Фото: Дни.ру
Пока поклонники продолжают гадать, когда состоится развод Ксении Собчак и Максима Виторгана, телеведущая решила доказать, что до сих пор поддерживает хорошие отношения с мужем. Она похвасталась подарком, который актер вручил ей на 8 марта.
@xenia_sobchak
Несколько часов назад журналистка разместила видеозапись на странице в Instagram, на которой она показывает своему сыну Платону пышный букет цветов. По словам звезды, такой презент им подарил Максим Виторган. Сам малыш тоже сделал приятный сюрприз маме в Международный женский день: он вручил ей желтый тюльпан.
"Смотри, какой нам папа Максим букет прислал красивый, да? Класс! Спасибо папе Максиму. Пойдем ставить его скорее в водичку", — передает слова Ксении Собчак издание ВокругТВ.
Пользователи Сети обратили внимание, что телеведущая интонационно выделила имя актера. Они уверены, что журналистка уже давно познакомила наследника с новым папой — режиссером Константином Богомоловым, и потому специально уточнила, какой родитель сделал им такой подарок, передает сайт "Комсомольская правда".
Напомним, в конце прошлого года в СМИ появилась новость о том, что Ксения Собчак разорвала отношения с мужем и закрутила роман с режиссером. В порыве гнева ревнивый Максим Виторган решил отомстить неверной супруге и напал с кулаками на Константина Богомолова. Пострадавший получил серьезную травму носа. Тем не менее звезды до последнего отказывались давать какие-либо комментарии прессе.
Несколько дней назад в социальных сетях появился пост, который обострил слухи о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана. В своем микроблоге актер признался, что уже давно не живет с телеведущей. Артист отметил, что не собирается делить с женой имущество. Более того, они будут и дальше вместе воспитывать Платона.
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