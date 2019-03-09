Западные СМИ: Леди Гага беременна от Брэдли Купера

Такое шокирующее заявление сделали вчера сразу несколько американских таблоидов. Заокеанские журналисты уверяют, что близкий к певице источник подтвердил эту информацию вскоре после разрыва помолвки между Гагой и Кристианом Карино.

Популярная американская певица Леди Гага стала сегодня главной персоной всех мировых таблоидов. Однако такой популярностью артистка обязана на сей раз не «Оскару» или какой-либо иной награде, а интересом, который вызывает у поклонников ее личная жизнь.

Всего несколько дней назад Гага заявила, что никакого романа между ней и Брэдли Купером нет и никогда не было. Но на фоне такого категоричного опровержения становится известно о разрыве помолвки между ней и успешным агентом по поиску работы в сфере развлечений Кристианом Карино. А ведь эта пара вполне серьезно была настроена на брак. И вот вчера в американском журнале «The Star» и ряде других электронных источников информации появилось сообщение о беременности певицы. Автор публикации, ссылаясь на подругу Стефани, а именно так зовут Леди Гагу, уверяет, что та ожидает первенца от Брэдли Купера.

Также в публикации сообщается, что именно беременность послужила причиной разрыва отношений между Гагой и Кристианом, а также стала серьезным испытанием для отношений Ирины Шейк и Брэдли Купера. В подтверждение своих слов подруга певицы напомнила, что Стефани на вечеринке, организованной после премии «Оскар», не сделала ни глотка спиртного, а ведь у нее был неоспоримый повод выпить. Ранее Гага еще ни разу не отказывалась от бокала шампанского. Но не в этот раз.

Кроме того, Брэдли Купер, по словам присутствовавших на вечеринке знаменитостей, весь вечер провел рядом с Леди Гагой, оставив Ирину Шейк скучать в одиночестве. Впрочем, пока рано делать какие бы то ни было выводы, ведь официального подтверждения информации ни от певицы, ни от актера пока не было.