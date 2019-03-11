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Алена Яковлева пострадала от неудачных «уколов красоты» 

WomanHit.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: RUSSIA.TV
Актриса перенесла две операции
Героиней одного из последних выпусков программы «О самом главном» стала звезда отечественного кино и телесериалов Алена Яковлева. В эфире она призналась, что начала колоть ботокс почти 20 лет назад. Тогда, отметила артистка, подобные процедуры делали не столь качественно, как сегодня, в связи с чем ей пришлось столкнуться с их неприятными последствиями.
Сперва у актрисы стало опускаться верхнее веко, из-за чего стало трудно открывать один глаз. В итоге ей диагностировали катаракту. Последствия «уколов красоты» пришлось ликвидировать двумя операциями по замене хрусталика. Однако отказываться от борьбы с признаками возрастных изменений 57-летняя знаменитость не собирается, отмечая, что прежде всего, важно тщательно выбирать специалиста.
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Звёзды , Алена Яковлева
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