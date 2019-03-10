Актриса рассказала о двух трагедиях своей семьи

34-летняя Галина Боб , актриса театра им. Моссовета и звезда сериала «Деффчонки», пришла на передачу «Звезды сошлись», посвященную родителям наших знаменитостей. К сожалению, артистка не смогла представить публике ни одного из людей, подаривших ей жизнь, поскольку три месяца назад ее семья понесла очередную невосполнимую утрату.

Всегда позитивная и яркая комедийная актриса Галина Боб стала участницей передачи с Лерой Кудрявцевй «Звезды сошлись», где рассказала, что переживает сейчас один из самых сложных периодов в своей жизни. На передачу, посвященную мамам и папам звезд, Галина Боб не смогла прийти в компании родителей и довольствовалась лишь демонстрацией архивных фотографий на экране. За 8 лет звезда потеряла двух самых близких ей людей.

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«Сестра, двое детей, муж, бабушка», — перечислила Галина Боб состав своей семьи. Две аварии. Две смерти. Светлана, мама Галины Боб, ушла из жизни 8 лет назад в возрасте 49 лет на своей кухне, надышавшись угарным газом. А три месяца назад семью настигла очередная невосполнимая утрата. В автокатастрофе погиб отец актрисы, расследование произошедшего ведется до сих пор. Впрочем, Галина Боб старается держать себя в руках и уверена — родители гордятся ею. Особенно мама. Ведь ей при жизни удалось помирить актрису с сестрой, и их уже много лет связывают теплые отношения, несмотря на все громкие скандалы и конфликты в детском и подростковом возрастах.