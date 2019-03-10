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Волочкова после бани «зарылась» по пояс в снег 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Известная балерина Анастасия Волочкова, как известно, большая любительница шпагатов и бани. Количество снимков «после парения» на ее страничке в социальных сетях не поддается исчислению. Причем на большинстве фотографий балерина изображена полностью обнаженной. Она, как правило, прикрывается только веничком.
На очередных снимках, появившихся на ее страничке в социальной сети Instagram, балерина изображена после бани на территории своего загородного коттеджа. Она окопалась в снегу по пояс. При это прикрылась танцовщица по традиции только веничком. Балерина заметила, что это, скорее всего, последний снежок, который выпал в этом году. «Как же его будет не хватать вскоре… После баньки. У нас он еще пушистый и чистый», — призналась балерина.
@volochkova_art
Отметим, что не так давно танцовщица заявила, что во всю идет подготовка к ее свадьбе. У Волочковой роман с неким никому неизвестным мужчиной. Балерина скрывает его имя от широкой общественности. Она даже не взяла его на празднование своего дня рождения, чтобы журналисты не увидели его. Также она закрыла в соцсетях возможность пользователям комментировать ее снимки. Это она объясняет тем, что в ее адрес поступает много негативных высказываний. Танцовщице это все очень не нравится.
Поклонники балерины между тем продолжают гадать, с кем живет звезда. Многие считают, что этот молодой человек достаточно беден. Якобы его содержит балерина, поэтому она и стесняется его показывать публике.
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Звёзды , Видео , Анастасия Волочкова
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