Волочкова после бани «зарылась» по пояс в снег

Известная балерина Анастасия Волочкова , как известно, большая любительница шпагатов и бани. Количество снимков «после парения» на ее страничке в социальных сетях не поддается исчислению. Причем на большинстве фотографий балерина изображена полностью обнаженной. Она, как правило, прикрывается только веничком.

На очередных снимках, появившихся на ее страничке в социальной сети Instagram, балерина изображена после бани на территории своего загородного коттеджа. Она окопалась в снегу по пояс. При это прикрылась танцовщица по традиции только веничком. Балерина заметила, что это, скорее всего, последний снежок, который выпал в этом году. «Как же его будет не хватать вскоре… После баньки. У нас он еще пушистый и чистый», — призналась балерина.

@volochkova_art

Отметим, что не так давно танцовщица заявила, что во всю идет подготовка к ее свадьбе. У Волочковой роман с неким никому неизвестным мужчиной. Балерина скрывает его имя от широкой общественности. Она даже не взяла его на празднование своего дня рождения, чтобы журналисты не увидели его. Также она закрыла в соцсетях возможность пользователям комментировать ее снимки. Это она объясняет тем, что в ее адрес поступает много негативных высказываний. Танцовщице это все очень не нравится.

Поклонники балерины между тем продолжают гадать, с кем живет звезда. Многие считают, что этот молодой человек достаточно беден. Якобы его содержит балерина, поэтому она и стесняется его показывать публике.