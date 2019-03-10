Веденеева рассказала, как потеряла ребенка

Лера Кудрявцева едва не разрыдалась в эфире своей программы "Секрет на миллион". Известная телеведущая Татьяна Веденеева рассказала ей о том, как потеряла ребенка.

Лера Кудрявцева выслушала историю любви и расставания Татьяны Веденеевой. Известная в прошлом телеведущая рассказала, что познакомилась со своим вторым мужем Юрием Бегаловым, когда брала у него интервью.

Бегалов был женат, и Татьяна была замужем за художником Валерием Шапошниковым. Но Юрий покорил ее роскошным подарком — путевкой на Канарские острова. По словам Веденеевой, в этой совместной поездке между ними ничего не произошло, но они продолжили встречаться по приезде в Москву. А предложение руки и сердца она получила, когда они уже два года жили вместе.