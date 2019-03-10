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Дженнифер Лопес выходит замуж в четвертый раз 

Teleprogramma.pro 30 минут назад
Фото: teleprogramma.pro
Певица Дженнифер Лопес чудесно проводит время на отдыхе на Багамах с бейсболистом Алексом Родригесом. Пара начала встречаться в 2017 году, и последние несколько месяцев ходили слухи о том, что они тайно обручились. На самом деле влюбленные решили ничего не скрывать от фанатов, поэтому оба в своих Instagram-аккаунтах опубликовали фото, где на руке Дженнифер Лопес красуется обручальное кольцо с огромным бриллиантом. Алекс Родригес подписал фото словами «Она сказала да», а певица поставила множество сердечек.
@jlo
Поклонники остались в восторге, ведь для 49-летней Джениффер Лопес это уже четвёртые серьёзные отношения. Первый брак у артистки был с официантом, а затем менеджером ресторана Охани Ноа. Пара обручилась в 1997 году, но год спустя они расстались с громким скандалом и судебными обвинениями. Второй брак был с танцором Крисом Джаддом в 2001 и также продержался меньше года.
Позже Джениффер Лопес вышла замуж за друга Марка Энтони. Они воспитывали сына и дочь на протяжении десяти лет, пока пара не объявила о разводе в 2014 году. Помимо официальных браков, «Джей Ло» также имела множество романов. Больше всего фанатам запомнились отношения певицы с актёром Беном Аффлеком. Они объявили о помолвке и стали одной из самых обсуждаемых пар в Америке. Поклонники даже придумали название для пары — «Bennifer», которое состоит из имён знаменитостей.
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Звёзды , Дженнифер Лопес , Алекс Родригес , Крис Джадд
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