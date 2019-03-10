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Киркоров оставил детей ради Юдашкина 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Филипп Киркоров появился на показе новой коллекции Валентина Юдашкина. Король поп-сцены пожертвовал общением со своими детьми ради того, чтобы поддержать известного модельера.
Показ новой коллекции 55-летнего модельера в Москве собрал весь артистический бомонд. Кроме Филиппа Киркорова, в Кремлевский дворец приехали певица и модель Анна Калашникова, супруга режиссера Никиты Михалкова Татьяна, "золотой голос России" Николай Басков, а также муза Евгения Петросяна — 29-летняя Татьяна Брухунова.
Поп-король Филипп Киркоров явился на дефиле один, без семьи. Певец все же позаботился о том, чтобы малышам было, чем заняться в его отсутствие. "Дети ждут дома. Подарил Алле-Виктории на 8 Марта лего-шахматы. Она у меня умная девочка, шахматистка", — цитирует Киркорова Teleprogramma.pro со ссылкой на "Комсомольскую правду".
Филипп Киркоров и Николай Басков, видимо, заранее готовились к мероприятию у Юдашкина: они явились на дефиле в одинаковых костюмах. Цветовую гамму поддержала и Наталья Чистякова-Ионова, которая с удовольствием позировала вместе с поп-королем и "золотым голосом России".
Напомним, Филипп Киркоров на волне успеха после появления клипа с песней "Цвет настроения синий" отправился в гастрольный тур. Артист уже объездил множество регионов, а на днях прибыл в Бурятию.
Здесь не обошлось без конфуза. В Сети появилось видео, на котором Филиппа Киркорова запечатлели сходящим с поезда в Улан-Удэ: артист в белоснежной длинной шубе, модных кроссовках, кепке и эффектных очках недоуменно оглядывается, стоя на ступеньках. На перроне не было привычной для Киркорова толпы поклонников.
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Звёзды , Филипп Киркоров , Анна Калашникова , Валентин Юдашкин , Николай Басков , Евгений Петросян , Никита Михалков , Комсомольская правда
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