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Шнуров перепел известную песню Киркорова 

Дни.ру + ещё 3 1 час назад
Лидер группировки "Ленинград" исполнил песню Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий". Видеозапись выступления Сергея Шнурова появилась на Youtube.
В субботу, 9 марта, коллектив дал концерт в элитном поселке Барвиха в Одинцовском районе в Московской области. В начале ролика вокалист обратился к зрителям. "Сейчас неожиданно будет", — сказал Сергей Шнуров. После этого он исполнил песню "Цвет настроения синий". Зрители заметили, что во время выступления музыкант читал слова с листа.
Многие пользователи отметили, что лидер группы "Ленинград" спел песню гораздо лучше, чем оригинальный исполнитель. "Лучше, чем у Киркорова", "Круто, Серега — лучший!﻿", "Гений!", "А это точно не песня "Ленинграда?" — делились своими мыслями комментаторы. Один юзер заявил, что артист готов исполнить любые композиции ради денег. "За бабки и Пугачеву споет", — цитирует пользователя Ura.ru.
Недавно Сергей Шнуров разместил на своем Telegram-канале сатирическое стихотворение, посвященное Международному женскому дню. Он высмеял мужчин, которые тратят огромные суммы на подарки любимым женщинами и не получают благодарности. Вместо этого избранницы напоминают им о том, что скоро будет еще один праздник.
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