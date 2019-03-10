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Ольга Бузова сильно разогрелась на собственном концерте 

WomanHit.ru 3 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Звезда разделась до стрингов
Ольга Бузова гастролирует с концертами по России. Очередное выступление в Нижневартовске, похоже, было настолько горячим, что Ольга решила раздеться. В своем профиле в «Инстаграме» она опубликовала фото, на котором позирует в одних стрингах, прикрыв грудь букетом тюльпанов. Снимок сделан в номере отеля. Звезда поблагодарила многочисленных фанатов за то, что они подарили ей настоящую весну.
@buzova86
Одни поклонники поблагодарили Ольгу за откровенное фото, отметив ее стройность. Другие же, по традиции, начали ругать за неприличный образ и указывать на почтенный возраст. Как всегда, Бузова фолловерам не ответила.
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