Ольга Бузова сильно разогрелась на собственном концерте

Звезда разделась до стрингов

Ольга Бузова гастролирует с концертами по России. Очередное выступление в Нижневартовске, похоже, было настолько горячим, что Ольга решила раздеться. В своем профиле в «Инстаграме» она опубликовала фото, на котором позирует в одних стрингах, прикрыв грудь букетом тюльпанов. Снимок сделан в номере отеля. Звезда поблагодарила многочисленных фанатов за то, что они подарили ей настоящую весну.

@buzova86

Одни поклонники поблагодарили Ольгу за откровенное фото, отметив ее стройность. Другие же, по традиции, начали ругать за неприличный образ и указывать на почтенный возраст. Как всегда, Бузова фолловерам не ответила.