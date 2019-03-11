Звезды, рассказавшие о неудачных беременностях

Многие женщины не решаются рассказать о потере ребенка даже самым близким людям. Эти звезды решились поделиться сокровенным с миллионами — их истории вдохновляют, ведь даже после таких испытаний жизнь продолжается.

Юлия Савичева

«Срок был небольшой, я продолжала работать. В тот момент, когда случилось несчастье, я очень поверхностно к этому относилась и думала, что всё само собой произойдет и ничего страшного не случится. Врач мне сразу дала понять, что если мы хотим по-настоящему детей, то должны чем-то пожертвовать. Я поняла, что ничего не получится, если не уйду в сторону от работы и не займусь своим здоровьем. Я просто позвонила Максу и попросила, чтобы он меня отпустил на год. Я просто оборвала связи со всем музыкальным миром, миром шоу-бизнеса и не пожалела ни секунды», — рассказала Юлия Савичева в интервью YouTube-шоу «Душевный разговор».

Алена Долецкая

«В 18 лет я вышла замуж (за дипломата Бориса Асояна, ушедшего из жизни в 1992-м, — прим. ред.), — призналась Долецкая. — Сказала маме, что намерена рожать, и не одного ребенка. Однако этому не суждено было сбыться: я пережила 12 выкидышей, 14 попыток ЭКО. Я прошла через ад. Да, мне было больно, когда люди нетактично спрашивали о детях, но со временем я поняла, что не должна ни перед кем оправдываться», — поделилась Долецкая в одном из выпусков Youtube-шоу Татьяны Лазаревой

Любовь Успенская

«Мне еще не было и 16 лет, а он был музыкант, ему был 30. Он говорил: я — мужчина, мне будет мало просто с тобой встречаться. Я поняла, что если я не соглашусь, то я его больше не увижу. Мне очень хотелось его не потерять. Я забеременела с первого же раза. Бог меня наказал за этот аборт, — рассказала певица. — Позже, уже в браке с первым мужем, я захотела детей. Забеременела, но мои мальчики, тоже двойняшки, появились на свет раньше срока и погибли. Потом я все годы страдала и думала, что мне больше не суждено иметь детей, потому что я совершила вот такую ошибку… А когда я забеременела Танечкой уже в четвертом браке, я поняла, что Господь меня простил и посчитал, что я заслужила быть матерью», — рассказала Успенская в одном из выпусков телепрограммы «Секрет на миллион».

Бейонсе

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Бейонсе много лет пыталась безуспешно пыталась забеременеть. «Когда я была беременна в первый раз, это были самые прекрасные ощущения в моей жизни. Я слушала его сердцебиение, выбирала имена и гадала, на кого же больше будет похож наш малыш — на меня или на Джея. Я чувствовала себя матерью! Буквально за неделю до этого все было прекрасно, а теперь я просто не могла поверить, что моего ребенка больше нет в живых», — рассказала она в интервью Опре Уинфри. Выйдя из больницы, Бейонсе поехала в студию и за один вечер написала песню Heartbeat («Сердцебиение»), ставшую началом нового альбома. «Это самая печальная композиция, которую я когда-либо исполняла. Так много пар, которые проходят через такое… Это одна из причин, по которой я долго не рассказывала о беременности Блю Айви: никогда не знаешь, чего ожидать», — призналась Бейонсе.

Валерия

Иосиф и Валерия рассказали, что очень мечтали об общих совместных детях, но судьба распорядилась иначе. В 2014 году они потеряли ребенка. Как оказалось, выкидыш произошел на внушительном сроке — шестом месяце беременности. «Лера даже имя придумала», — поделился продюсер.

Кортни Кокс

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Звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс впервые стала мамой в 40 лет — она родила дочь Коко от актера Дэвида Аркетта . За несколько лет до этого радостного события у Кортни было несколько выкидышей, так что новую беременность она тщательно планировала с помощью медиков. «Я считаю, что ребенок — это прекрасно, и ребенок "из пробирки" тоже. Мне повезло, что я смогла позволить себе эту процедуру», — заявила она в одном из интервью. После рождения дочери Кокс мечтала о пополнении в семействе, но пережила семь выкидышей.

Роза Сябитова

Главная сваха страны, одна из ведущих шоу «Давай поженимся!»Роза Сябитова тоже призналась Лере Кудрявцевой в том, что в юности решилась на аборт. Впоследствии она пережила двенадцать неудачных беременностей прежде, чем наконец впервые стать матерью. «У меня, к сожалению, был первый аборт, и сын стал моей тринадцатой беременностью. Да, у меня были выкидыши», — поделилась она.

Николь Кидман

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Николь Кидман рассказала в интервью британскому изданию Vanity Fair о том, что за 11 лет брака с Томом Крузом у нее было два выкидыша. «Как только мы с Томом поженились, мы хотели завести детей. Но в итоге потеряли ребенка, и это была большая травма. Тогда мы решили удочерить Изабеллу», — призналась Кидман. В 1995 году они усыновили мальчика Коннора. В 2008 году Кидман родила дочь Сандэй Роуз, через два года у пары родилась вторая дочь Фэйт Маргарет, выношенная суррогатной матерью.

Натали

Вот уже 26 лет популярная певица Натали счастлива в браке с Александром Рудиным . 44-летняя артистка воспитывает троих сыновей, младшему из которых еще нет и года. В возрасте 17-ти и 18-ти лет певица пережила два выкидыша, а радость материнства впервые смогла испытать лишь десятью годами позднее. В эфире шоу «Секрет на миллион» Натали впервые откровенно рассказала о том, что несколько лет назад вновь потеряла ребенка: «Из-за популярности моя третья беременность не состоялась. Сегодня впервые говорю об этом. Я не смогла ее защитить в тот момент. Узнала как? Две полоски на гастролях. Я понимала: что-то здесь не так, начались неправильные выделения… Мне казалось, что стою на сцене и из меня сейчас как все хлынет…». Срок беременности был небольшой, два с половиной месяца, однако затягивать с прерыванием было нельзя: «Тянуть некуда было, могло начаться заражение крови. Я когда поехала на этот вынужденный аборт, позвонила маме и сестре и просила: "Помолитесь за меня". Мне, казалось, что умру. Я очень просила прощения у ребенка, что я в который раз оказалась с этим дурацкими крылышками, которые себе не может позволить человек…».

Лера Кудрявцева

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У Леры Кудрявцевой в 2011 году случился выкидыш, когда все СМИ сообщали о ее романе с Сергеем Лазаревым . Тогда телеведущей пришлось перенести операцию и сложное и долгое лечение. «Мы с Сережей давно планировали этого ребенка. Никто не ожидал, что произойдет выкидыш. Как будто нас кто-то сглазил! Мне очень тяжело говорить сейчас. Я соблюдала режим, следила за ходом беременности, регулярно проходила обследования. Я прочитала столько гадостей о себе, что рыдала несколько дней! Это не та тема, которую стоит афишировать, и глупо делать пиар на собственном здоровье. Это все не для меня», — рассказала Кудрявцева.

Лолита Милявская

Лолита планировала стать мамой в браке с четвертым мужем — Александром Зарубиным . Тогда врачи сообщили, что будет сын и предупредили о возможных осложнениях. На четвертом месяце певица потеряла ребенка. «И я, и Саша сделали то, что могли сделать — с головой ушли в работу так, что в какой-то момент показалось, будто мы вообще забыли о существовании друг друга. Помню, что внутри что-то оборвалось… Нас развели без его присутствия. Как подписывала документы о разводе, не помню, была как в тумане — будто не со мной это происходило», — рассказала Милявская.

Шэрон Стоун

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«Материнство было моей мечтой столько, сколько себя помню. Тем не менее я всегда была готова взять ребенка на усыновление, потому что врачи предупреждали меня о возможных осложнениях во время беременности из-за моих астмы и диабета», — рассказала Шэрон Стоун. Во время первого замужества актриса перенесла выкидыш, а затем снова потеряла ребенка во время второго брака с Филом Бронштейном . Отчаявшись, супруги подали документы на усыновление, но Шэрон забеременела неожиданно в третий раз. На пятом месяце у актрисы начались преждевременные роды, в итоге она снова потеряла ребенка: «Когда я была в больнице, наш адвокат подписал договор на усыновление Роана. Мысли о приемном сыне помогли мне пережить эту трагедию». После развода с Бронштейном звезда усыновила еще двоих мальчиков: Лэрда Вонна и Куинна Келли.

Жанна Эппле

Жанна Эппле откровенно рассказала о выкидыше в интервью журналу «Караван историй»: «Я что-то делала по дому, и вдруг резкая боль внизу живота… Меня на „скорой“ привезли в больницу. Ребенка спасти не удалось. На следующий день врач вошел в палату и объявил страшный приговор: детей у меня больше никогда не будет». Семь лет Эппле лечилась от бесплодия, и не зря. Теперь у нее два сына — Потап и Ефим.

Селин Дион

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Первый сын Селин Дион и Рене Анжелила родился в 2001 году после нескольких лет неудачных попыток забеременеть. Впоследствии супругам пришлось пережить шесть неудачных попыток ЭКО, прежде чем певица снова забеременела. Селин родила близнецов Эдди и Нельсона. «За несколько лет до рождения мальчиков я перенесла выкидыш. Я узнала, что беременна, а через несколько дней ребенка уже не стало… Это было больно: и физически, и эмоционально. Шесть попыток ЭКО, один выкидыш: думаю, я заслужила быть счастливой», — рассказала Дион в интервью телеведущей Опре Уинфри.

Анна Ардова

В 24 года у Анны Ардовой случился выкидыш. Актриса боялась, что уже не сможет родить. Врачи прописали ей гормоны, но вместо лечения Ардова решила не думать о проблемах с здоровьем. В итоге актриса забеременела! «Я ходила по театру абсолютно счастливая, и вопроса, рожать или не рожать, у меня даже не стояло», — рассказала она в интервью журналу «7 Дней»

Пинк

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Пинк на шоу Эллен Дженнерс рассказала, почему скрывала от всех свое очередное интересное положение. Выяснилось, что она после неудачных беременностей стала суеверной: «Я скрывала беременность из-за того, что сильно нервничала. До этого у меня был выкидыш». К счастью, 2 июня 2011 года в одной из клиник Лос-Анджелеса Пинк родила дочь, которую назвала Уиллоу Сейдж Харт, а в конце 2016-у нее родился сын Джеймсон.

Роман Страстный