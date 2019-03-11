Снимок обнаженной Кардашьян взволновал соцсети

Подобный снимок, каким поделилась недавно одна из красоток звездного семейства Кардашьян — Кортни, рискнут опубликовать на своей странице в социальной сети Instagram далеко не все. Конечно, полностью обнажаться для интернет-аудитории у сестры Ким Кардашьян в привычку не входит, потому и ажиотаж, которым сопровождается ее публикация, набравшая за несколько дней больше 2,5 миллиона просмотров, легко объяснима.

На фотографии Кортни позирует в своей шикарной, огромной ванной комнате с полотенцем на голове, скрестив ноги. Некоторые части тела прикрывают только ноутбук и чайная чашка. Свой пост девушка сопроводила таинственной и интригующей подписью: «Скоро вернусь».

@kourtneykardash

Эта публикация светской львицы собрала тысячи восторженных комментариев.

Напомним, не так давно сестрички Кардашьян, Ким и Кортни, заставили говорить о себе, когда на благотворительный вечер, приуроченный к началу Недели моды, они пришли в почти одинаковых черных платьях с огромным декольте.