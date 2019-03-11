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Снимок обнаженной Кардашьян взволновал соцсети 

Teleprogramma.pro + ещё 1 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Подобный снимок, каким поделилась недавно одна из красоток звездного семейства Кардашьян — Кортни, рискнут опубликовать на своей странице в социальной сети Instagram далеко не все. Конечно, полностью обнажаться для интернет-аудитории у сестры Ким Кардашьян в привычку не входит, потому и ажиотаж, которым сопровождается ее публикация, набравшая за несколько дней больше 2,5 миллиона просмотров, легко объяснима.
На фотографии Кортни позирует в своей шикарной, огромной ванной комнате с полотенцем на голове, скрестив ноги. Некоторые части тела прикрывают только ноутбук и чайная чашка. Свой пост девушка сопроводила таинственной и интригующей подписью: «Скоро вернусь».
@kourtneykardash
Эта публикация светской львицы собрала тысячи восторженных комментариев.
Напомним, не так давно сестрички Кардашьян, Ким и Кортни, заставили говорить о себе, когда на благотворительный вечер, приуроченный к началу Недели моды, они пришли в почти одинаковых черных платьях с огромным декольте.
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