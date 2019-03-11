Гвинет Пэлтроу кардинально преобразилась, сменив стрижку и цвет волос

Сложно сказать, на что обратили большее внимание американские телезрители, посмотревшие на днях шоу «Субботним вечером в прямом эфире», гостьей которого стала голливудская звезда Гвинет Пэлтроу

Вполне возможно, поклонники наслаждались актерским талантом звезды, спародировавшей представителя своей компании Goop. Фирме, отмечает издание lady.mail, частенько достается за то, что она, якобы, использует научно не подкрепленные факты и исследования в продвижении своих товаров.

Но точно не осталось незамеченным кардинальное преображение актрисы внешне. Перед телезрителями она предстала с темными волосами и коротким каре.

КАДР ПРОГРАММЫ «СУББОТНИМ ВЕЧЕРОМ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ»