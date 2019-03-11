«Меня забыли и все занимаются своими делами»

Топалов написал, что у супруги вышел новый сезон ее шоу, а Лазарев накануне опубликовал официальное видео на песню, с которой он будет представлять страну на конкурсе Евровидение. Ссылки на свои премьеры Тодоренко и Лазарев Топалову не прислали, чем его сильно и задели.

«Я ж тоже, как бээээ, хочу выложить там, поддержать, похвастаться, поделиться. Но нет! Эти господа ваще про меня забыли и все занимаются своими делами!»,

— написал певец в своем аккаунте под видео, на котором он с Тодоренко и их общим ребенком за кулисами съемочной площадки. Топалов добавил, что он просил ссылки и тизеры у своих близких, но они так и не прислали ничего ему, поэтому он и решил написать об этом публично.