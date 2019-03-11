«Я не сто долларов, чтобы всем нравиться»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan) 9 Мар 2019 в 2:49 PST Интересно, что спустя несколько дней звезда продолжила выкладывать фотографии, которые вызывают неоднозначную реакцию. Так на одном из снимков она исполняет ласточку, повернувшись к фотографу задом. И снова на звезду налетели пользователи. Некоторые заявили, что отписываются от нее, потому что не хотят видеть такие фотографии.

На своей страничке в социальной сети Instagram Макеева заявила, что вообще-то она не стодолларовая купюра, чтобы всем нравиться. По ее словам, она вовсе не обязана подходить под стандарты и ходить на пляже в парандже. При этом она заметила, что сама решит пить ей по утрам шампанское или нет. Звезда заметила, что не нахамила ни одному из своих подписчиков.

«А вот ваш взгляд на мир полон неудовлетворенности и пошлости, что вы в простом видите только похоть. Это говорит о ваших проблемах! Запомните, что мир не вертится вокруг вашего мнения и ничто не поменяется даже при ваших воспитательных, полных желчи и злобы оценок. Всем плевать на вас, но те, кто счастлив даже тратить не станут энергию, чтоб до вас это донести. А в остальном, прекрасная маркиза, у нас хороший и добрый народ»,

— заметила звезда.