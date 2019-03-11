Супруг Пелагеи впервые показал двухлетнюю дочь

Супруг певицы Пелагеи впервые показал двухлетнюю дочь

Российский хоккеист Иван Телегин и его избранница, певица Пелагея делали все возможное, чтобы не позволить общественности увидеть свою двухлетнюю дочь Таисию. Однако, недавно игрок ЦСКА выложил в Instagram видео, на кадрах которого видно, как ребенок звездной пары катается на коньках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivan Telegin — Official Page (@itelegin07) 10 Мар 2019 в 10:31 PDT Поклонники знаменитостей в первую очередь обратили внимание на то, что лицо дочки открыто.

По словам спортсмена, приведенным в подписи к ролику, девочка делает свои первые успехи на льду.

Фанаты заявили, что на такую милую малышку можно смотреть вечно.

— Это видео можно пересматривать и пересматривать, — отметил один из фолловеров (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «ВМ»).

Некоторые поклонники подчеркнули, что хоккеисту пора помочь и супруге освоить новый вид спорта.

— Давай маму на коньки! — написал другой подписчик (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «ВМ»).