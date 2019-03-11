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47-летняя Анастасия Заворотнюк втайне родила 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @a_zavorotnyuk
Актриса Анастасия Заворотнюк и ее супруг, фигурист Петр Чернышев стали родителями четыре месяца назад. Пара долгое время скрывала беременность и рождение ребенка.
Анастасия ведет достаточно закрытую жизнь и редко делится фотографиями своей жизни в социальных сетях. В последнее время она почти не появлялась на мероприятиях, и этим обеспокоила поклонников.
Актриса поделилась новостью в своем Instagram. Она выложила в Сеть обложку журнала Hello!, где и показала новорожденную. Сообщается, что у супругов четыре месяца назад родилась дочь, которую назвали Мила.
@a_zavorotnyuk
Напомним, Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев женаты уже больше десяти лет. Ранее она состояла в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. От него у нее есть двое детей: 23-летняя Анна и 18-летний Майкл.
Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , HELLO!
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