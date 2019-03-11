Раздавленная грустью Лорак ошарашила странным заявлением

Новый пост Ани Лорак в Instagram обеспокоил подписчиков микроблога певицы. Загадочная подпись и грустное лицо артистки вызвали пересуды.

Фотография, опубликованная Ани Лорак в соцсети, черно-белая. Известная певица позирует со сложенными у лица руками. Подписчики обратили внимание, что артистка выглядит грустной.

Еще больше их заинтриговала краткая подпись к снимку.

"Любовью служите друг другу",

— написала Ани Лорак. Взбудораженные фанаты бросились гадать, что бы это значило. Многие связали грустный вид певицы и ее недавний развод с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу.

"Что значит сия фраза?", "Ни о чем", "Невероятный взгляд, в самое сердце", "Красивая, но грустная", "В глазах какая-то душевная печаль", — комментируют пост Ани Лорак поклонники.

На самом деле подпись к снимку — цитата из Библии, из Послания св. апостола Павла к Галатам.

"К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти; но любовью служите друг другу",

Недовольные среди подписчиков любой знаменитости всегда найдутся — причем зачастую критических комментариев больше, чем хвалебных. Так, на днях Ани Лорак выложила фотографию, на которой она предстает в образе царицы Египта — Клеопатры.

"Все женщины — богини! Стоять у руля своей жизни, чувствовать, понимать и принимать. Дарить и благодарить каждый день",

— подписала под фотографией Лорак.

На Ани Лорак обрушился шквал критики. Подписчики решили, что певица скопировала — причем неудачно — недавний образ телеведущей Ольги Бузовой. Снимок, по мнению "зрительского жюри", получился слишком пафосным. Ани Лорак обвинили в отсутствии вкуса.