Россияне волнуются из-за исчезновения Дорониной

Знаменитая актриса уже больше месяца не появлялась в Московском художественном театре им. Горького. Поклонники всерьез обеспокоены состоянием здоровья Татьяны Дорониной

Помощница Наталья Цветкова рассказала, что артистка заболела и сейчас находится в загородном доме. Она добавила, что Татьяна Доронина продолжает следить за ситуацией во МХАТе, где недавно сменился художественный руководитель.

В декабре прошлого года почетный пост занял Эдуард Бояков . Сама актриса стала президентом театра. С тех пор многие зрители стали обвинять режиссера в том, что он привел к "ухудшению морального и физического состояния" звезды, передает "Вечерняя Москва"

Многие театральные деятели пожелали Татьяне Дорониной скорейшего выздоровления. Народный артист России Роман Виктюк сообщил, что совсем недавно общался с актрисой. Он отметил, она является "сильным человеком" и "настоящим лидером". "Уверен в том, что она поправится и примет правильное решение, как ей действовать в дальнейшем", — заключил он.

Напомним, Татьяна Доронина приобрела известность благодаря участию в таких лентах, как "Еще раз про любовь", "Старшая сестра" и "Три тополя на Плющихе". С 1987 года она была художественным руководителем МХАТ им. Горького. В 2013 году артистка получила премию "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.