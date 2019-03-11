Цекало женился на 27-летней модели

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Александр Цекало официально женился в четвертый раз 

Рамблер + ещё 9 3 часа назад
Ранее в СМИ появилась информация о том, что мужчина уже некоторое время состоит в отношениях с 27-летней моделью Дариной Эрвин.
Источники утверждают, что Цекало и его возлюбленная расписались в Беверли-Хиллз. На церемонии присутствовали только родственники и близкие друзья пары. Пышную свадьбу Александр и Дарина намерены устроить в мае текущего года, передает "СтарХит". Известно, что модель хотела оставить свою фамилию, однако потом приняла решение взять фамилию супруга.
Ранее сообщалось, что отец модели выступил против союза своей дочери, отметив, что не верит в браки, где у супругов большая разница в возрасте.
Звёзды , Видео , В мире , Александр Цекало , StarHit
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