Цекало женился на 27-летней модели

Александр Цекало официально женился в четвертый раз

Ранее в СМИ появилась информация о том, что мужчина уже некоторое время состоит в отношениях с 27-летней моделью Дариной Эрвин.

Источники утверждают, что Цекало и его возлюбленная расписались в Беверли-Хиллз. На церемонии присутствовали только родственники и близкие друзья пары. Пышную свадьбу Александр и Дарина намерены устроить в мае текущего года, передает "СтарХит" . Известно, что модель хотела оставить свою фамилию, однако потом приняла решение взять фамилию супруга.

Ранее сообщалось, что отец модели выступил против союза своей дочери, отметив, что не верит в браки, где у супругов большая разница в возрасте.