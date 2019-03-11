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Изменившуюся Седокову уличили в пластике 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Украинская поп-исполнительница разместила фотографию, которая вызвала негодование у многих поклонников. Они заявили, что Анна Седокова слишком увлеклась пластическими операциями.
На снимке, опубликованном в Instagram несколько часов назад, звезда позирует в облегающем красном платье. Певица решила выделить свои глаза и изменила их цвет на светло-голубой. В подписи к посту она поинтересовалась, какой любимый цвет у ее поклонников. "А у меня — розовый", — поделилась Анна Седокова.
@annasedokova
Пока одни пользователи отвечали на вопрос исполнительницы и хвалили ее образ, другие обратили внимание, что лицо звезды выглядит неестественным, и обвинили ее в злоупотреблении пластикой. "Чудище!", "Пластика, конечно, ее изуродовала", "Ваш настоящий цвет глаз лучше смотрится", "Почему лицо такое бледное?", "На Майкла Джексона здесь похожа!", "Искусственная кукла", — отмечали комментаторы.
Недавно Анна Седокова решила необычным способом поздравить подписчиков с 8 марта и разместила интимную фотографию. На снимке певица лежит полуобнаженная в постели. "С праздником, мои крошки! Люблю вас, мои самые красивые, умные, немного сумасшедшие и бесконечно женственные!", — обратилась она к пользователям. Подписчики оценили пост и осыпали звезду комплиментами.
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