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Тодоренко поразила подтянутой фигурой в бикини 

Дни.ру 39 минут назад
Фото: Дни.ру
Известная телеведущая Регина Тодоренко разочаровала часть своих поклонников. звезда показала подтянутую фигуру и плоский живот, развеяв тем самым слухи о второй беременности.
Регина Тодоренко пообещала устроить фотосессию в бикини после того, как поклонники умудрились разглядеть на одном из фото "животик" под свободным платьем. Это, видимо, звезду задело — ведущая подняла тему в первом выпуске 3-го сезона своего авторского шоу на канале "Пятница".
@reginatodorenko
Регина Тодоренко поинтересовалась у своей гостьи Елены Темниковой — каким образом та решилась сняться в бикини для обложки глянца спустя всего пару недель после родов. Певица призналась, что именно предложение о фотосессии стало мощным стимулом для того, чтобы привести себя в порядок.
В начале марта Регина Тодоренко вместе с 3-месячным сыном улетела Дубай. Молодая мама собиралась не только работать, но и отдыхать. Заодно, судя по всему, и фигурой своей занялась — что дало ей возможность исполнить обещание и показать фанатам плоский живот. Видео телеведущая выложила в Instagram.
Напомним, фотографии Регины Тодоренко из Дубая возбудили подозрения поклонников телеведущей. Подписчики решили, что звезда "Орла и решки" ждет второго ребенка.
Причиной многочисленных вопросов и даже поздравлений стал невинный снимок Регины Тодоренко, на котором телеведущая позирует в простом белом платье. Проницательные поклонники разглядели под свободным нарядом Тодоренко округлившийся живот звезды "Орла и решки".
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