Экс-участница «Дома-2» возбудила народ огромной грудью

Модель plus-size Рима Пенджиева гордится своими пышными формами и часто радует поклонников новыми откровенными снимками. Она уверяет, что такую фигуру ей подарила природа.

Накануне манекенщица разместила фотографию, на которой она запечатлена в зеленом купальнике на пляже в Израиле. В подписи к посту она поделилась своими размышлениями об истинной и фальшивой красоте. Она отметила, что сейчас очень редко можно встретить женщин с естественной красотой.

@rima.pendgieva

По мнению звезды, раньше женщины прикладывали много усилий, работали над собой для того, чтобы выглядеть привлекательными. Сейчас красивую внешность можно приобрести за деньги. "Волосы и ногти можно нарастить, в грудь вставить силикон, в губы закачать силикон, даже цвет глаз можно изменить с помощью цветных линз, но ведь это обман", — пояснила Рима Пенджиева. В конце она посоветовала своим подписчицам любить себя и свое тело.

Пользователи пришли в восторг от роскошных форм участницы "Дома-2" и похвалили ее фигуру. "Красотка!", "Сочная бомбита", "Роскошная грудь", "Богиня!", "Бомба же, не иначе", — передает слова комментаторов Пятый канал.

Некоторые подписчики напомнили, что в прошлом модель сама обращалась к услугам косметологов и пластических хирургов. "Очень вас уважаю, но видела у вас линзы, и думаю, ногти и ресницы были наращенные хоть раз", "Я помню, вы на проекте губы накачали. Это считается?", — уточнили пользователи.