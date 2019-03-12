Пьеха призналась, что дралась с мужем

Эдита Пьеха рассказала телеведущему Борису Корчевникову , что ее брак с композитором Александром Броневицким был, мягко говоря, не идеальным. Супруг устраивал певице сцены ревности, которые, порой, доходили до драки.

"Я возвращаюсь от портнихи, а Сан Саныч меня встречает: "Ты опять шлялась с кем-то!" И хрясь меня по лицу. Так я в ответ ему тоже — хрясь! Вот так мы дрались иногда", — поведала Пьеха в программе "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

По словам артистки, ее мужу не надо было давать повода для злости. Броневицкий ревновал ее к каждому столбу. Как-то на гастролях коллега помог Эдите Станиславовне донести сумки до гостиницы. Встретивший их Александр пришел в ярость.

"Я поднялась в комнату, он меня толкнул и стал душить. А я подтянула ножки под себя, как его оттолкнула. Он полетел через весь номер, я подскочила, взяла туфлю и говорю: "Вот сейчас я тебя убью. Если ты не прекратишь меня ревновать. Что я могла сделать плохого с этим эстонцем? Где? Под прилавком в универмаге?" Я его наказала. Полупила туфлей", — вспомнила звезда.

Рассказ певицы шокировал Бориса Корчевникова. Телеведущий в ужасе закрывал лицо руками.

По словам Пьехи, после выволочки Броневицкий долго не устраивал сцен ревности. Артистка считает, что Александру была свойственна патологическая ревность. "Он больной был", — рассудила певица.

"Обычно патологически ревнуют те, кто сами не умеют быть верными", — заметил Корчевников. Эдита Станиславовна подтвердила предположение Бориса.

"Я приезжаю на день раньше из Москвы, я на съемках была. Он мне открывает дверь раздетый. Я ему: "А что ты спал?" Он мне: "Тут пришла журналистка, я ей интервью даю". Я говорю: "В таком виде?" Он был любвеобильный, ему нравились женщины", — добавила артистка.