Анастасия Квитко в очередной раз оконфузилась

Модель Анастасия Квитко на очередном пляжном снимке продемонстрировала свои необъятные бедра, которые кажутся гораздо больше тех, что пользователи привыкли видеть на предыдущих фотографиях.

@anastasiya_kvitko

Многие подписчики предположили, что за зиму Анастасия набрала лишние килограммы, а другие уверены, модель снова переборщила с фотошопом, пытаясь сделать при помощи специальной программы свои формы более пышными.

@anastasiya_kvitko

Стоит отметить, что результат немного удивил поклонников, так как теперь фигура Анастасии кажется странной: совершенно непропорциональной и неестественной.