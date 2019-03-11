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Анастасия Квитко в очередной раз оконфузилась 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: russianshowbiz.info
Модель Анастасия Квитко на очередном пляжном снимке продемонстрировала свои необъятные бедра, которые кажутся гораздо больше тех, что пользователи привыкли видеть на предыдущих фотографиях.
@anastasiya_kvitko
Многие подписчики предположили, что за зиму Анастасия набрала лишние килограммы, а другие уверены, модель снова переборщила с фотошопом, пытаясь сделать при помощи специальной программы свои формы более пышными.
@anastasiya_kvitko
Стоит отметить, что результат немного удивил поклонников, так как теперь фигура Анастасии кажется странной: совершенно непропорциональной и неестественной.
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Звёзды , Анастасия Квитко
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