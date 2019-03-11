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«Уже сама не помнит»: стареющую Пугачеву разнесли за юбилейный концерт 

Дни.ру 41 минуту назад
Фото: Дни.ру
Скандально известная блогер Лена Миро раскритиковала новые выступления Примадонны. Она недоумевает: зачем нужен юбилейный концерт Пугачевой с выходом певицы на сцену.
Миро в резкой форме порассуждала на тему возраста знаменитой исполнительницы. По ее словам, Алла Пугачева "не просто бабка, а глубокая прабабка". При этом блогер напомнила, что собирающаяся провести юбилейный концерт 70-летняя Примадонна сама согласилась в беседе с Олегом Меньшиковым, что стара.
Миро уверена, что "старая Алла Борисовна не хочет давать свой 20 по счету, прощальный, юбилейный концерт". "У Пугачевой — в силу возраста — просто-напросто нет на это сил. Это даже подтвердил ее комичный супруг Максим Галкин.
"…И ей каждый раз сложно возвращаться на сцену и сейчас тяжело, потому что ту Аллу она уже сама не помнит", — привела слова юмориста Миро. "Уже сама не помнит", а прется на сцену. Зачем, спрашивается? Что больная-пребольная бабка там забыла?" — вопрошает блогер, говоря о юбилейном концерте Пугачевой.
Далее Лена Миро приводит свое объяснение. "Пугачевой мало бабок. Она хочет больше, хоть и понимает, что не в состоянии их отработать. Государственное предприятие Вертолеты России выделило на организацию концерта той, кто "уже сама не помнит", помощь в размере 40 миллионов рублей", — заявила блогер.
Миро возмутилась этому факту. "Это настолько глупо, настолько мерзко и низко, что как-то даже руки опускаются пытаться здесь что-то изменить к лучшему", — высказалась блогер.
Напомним, что большой юбилейный концерт Аллы Пугачевой, приуроченный к ее 70-летию, состоится 17 апреля в Кремле. Певица появится на сцене с большой шоу-программой впервые за десять лет и красиво завершит свою певческую карьеру.
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