За решеткой: 10 снимков арестованных знаменитостей

Прежде чем создавать себе кумира, стоит задуматься, все ли знаменитости достойны подражания. Причем если речь идет о рок-звездах, то скандальное поведение, употребление наркотиков и нарушение закона иногда может быть неотъемлемой частью их имиджа. В нашей подборке представлены десять рок-исполнителей, которым по разным причинам довелось побывать за решеткой.

Аксель Роуз

Солист группы Guns N’ Roses попал в тюрьму еще 17-летним парнем. Этот снимок сделан полицией штата Индиана. Тогда Аксель только-только начинал свою музыкальную карьеру, но был уже довольно частым гостем полицейского участка города Лафайетт. Аксель был арестован более 20 раз, и, когда местные власти объявили, что в следующий раз при аресте поступят с ним как с настоящим преступником, Аксель переехал в Калифорнию, где уже без приводов в полицию наконец-то сосредоточился на музыкальной карьере.

Дэвид Боуи

Ставший легендой рок-музыки Дэвид Боуи был арестован полицией Нью-Йорка в разгар своей карьеры в марте 1976 года. После концерта Боуи вместе со своим другом Игги Попом дружно курили марихуану в отеле «Рочестер». Уверенные в своей звездной неприкасаемости, они были весьма удивлены появлением полиции.

Фрэнк Синатра

Казалось бы, как мог Фрэнк с таким положительным имиджем оказаться за решеткой? Но факт остается фактом: в 1938 году певец был арестован за связь с замужней женщиной. На тот момент в США это считалось серьезным преступлением, и такой «проступок» вполне мог стоить Фрэнку карьеры. Позже обвинение было смягчено, а со временем дело и вовсе закрыли.

Дженис Джоплин

Дженис Джоплин была арестована в ноябре 1969 года после того, как прокричала в лицо офицеру полиции «крайне неприличные слова». Дело было во время концерта в городе Тампа, штат Флорида, и это был далеко не первый раз, когда Дженис вела себя вызывающе. Позже обвинение с певицы было снято на основании законного права каждого американца на свободу слова.

Джим Моррисон

В 1970 году Джим Моррисон был обвинен в непристойном поведении и произношении на публике нецензурных слов во время концерта группы The Doors в Майами. В своих стихах и песнях Джим действительно не стеснялся в выражениях, но то, что сейчас рок-звезды позволяют себе говорить со сцены, в то время считалось серьезной причиной для ареста.

Джими Хендрикс

Джими Хендрикс был арестован в Международном аэропорту Торонто за хранение героина и гашиша. Певец сразу же заявил, что наркотики не его, что их ему подсунули в сумку без его ведома. Это удивительно, но такая отговорка сработала — музыканта отпустили. Видимо, чтобы такие оправдания смогли быть хоть сколько-нибудь весомыми, надо быть гитаристом-виртуозом.

Джонни Кэш

В наших краях Джонни Кэш не получил и сотой доли той славы, которую обрел у себя на родине. Но и у икон кантри тоже бывали проблемы. Джонни задержали на границе США за сотню таблеток транквилизаторов в багаже. Кэш заплатил штраф в размере 1000 долларов и получил 30-дневный условный срок. Избавиться от наркозависимости музыканту помогла его девушка, а позже — жена. Впрочем, если бы это был его единственный грех. Рассказывают, что однажды Джонни Кэш зажег огонь в национальном парке Los Padres в Калифорнии, и в итоге из-за этого костерка лес выгорел на площади в 200 гектаров.

Курт Кобейн

19-летний Курт Кобейн на момент своего ареста еще не был музыкальной знаменитостью, но бунтарский дух в нем уже бушевал. Будучи подростком, Курт с друзьями обрисовывал краской любые поверхности, включая автомобили и частные дома. За этим занятием его и застукала полиция. Позже появилась информация (не исключено, что Курт сам ее распространил), что Кобейна арестовали за надпись «Бог — гей» (God is gay).

Мик Джаггер

Арестам Мика Джаггера нет числа, и большую часть раз его арестовывали за хранение наркотиков. Этот снимок был сделан, когда Мику было 23 года. В тот раз Джаггер и его товарищ по Rolling Stones Ричардс также попали за решетку из-за наркотиков. Им пришлось предстать перед судом, после чего они получили условные приговоры с испытательным сроком. В то время газеты пестрели заголовками на тему «Позволите ли вы своей дочери выйти замуж за участника The Rolling Stones?», что очень ясно характеризовало отношение истеблишмента к этим «плохим мальчикам».

Стивен Тайлер

Солист группы Aerosmith позировал перед камерой в тюрьме в марте 1967 года, когда полиция города Йонкерс в штате Нью-Йорк арестовала 18-летнего парня за хранение травки. Уже будучи состоявшейся рок-звездой, Тайлер однажды заявил в прямом эфире одного политического шоу, что без наркотиков не было бы их группы. Фронтмен Aerosmith сознался, что некогда спустил на кокаин более 20 млн долларов, однако теперь он горд, что полностью избавился от «этой заразы». «Да, мы так делали, но с этими вещами невозможно нормально покончить. Это либо смерть, либо тюрьма, либо другие ужасные последствия», — заявил Тайлер.