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Ксения Бородина заступилась за Майкла Джексона 

Вечерняя Москва 1 час назад
Знаменитая российская телеведущая проекта «Дом 2» Ксения Бородина опубликовала гневный пост, в котором обрушилась с критикой на тех, кто продолжает верить СМИ, публикующие статьи, которые выставляют «Короля поп-музыки» не в лучшем свтете.
— Майкл, прости этот тупой народ, за то что даже на небесах они не оставляют тебя в покое! Делают они, а стыдно мне и обидно! — говорится в посте ведущей (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Бородина обвиняет людей, которые после смерти великого исполнителя сначала скорбят, а потом начинают обвинять в различных злодеяниях. Речь идет о деле с совращением малолетних, которое активно мусолилось в американской и не только прессе.
— Какие факты? Спустя 10 лет кто-то что -то сказал и пошло! Какие родители отпустят своих детей на 30 дней к чужому дяде?! Что за чушь! — сетует теледива.
Поклонники и подписчики Бородиной начали поддерживать ее, заявляя, что не верят в подобные истории, распространением которых занимаются СМИ.
«Все правильно сказала». «Майк легенда и таких уникальных единицы кто его любит тот не будет верить в чушь». «Самый лучший и не повторимся, такого небыли и не будет», «Никогда не поверю в то что про него говорят! Конченные люди! — прокомментировали пользователи Сети».
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Звёзды , Видео , Майкл Джексон , Ксения Бородина
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