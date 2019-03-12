Кети Топурия поделилась снимком без мейкапа

32-летняя певица опубликовала кадр без косметики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 11 Мар 2019 в 6:04 PDT Кети Топурия часто делится с фолловерами профессиональными фотографиями, а несколько часов назад опубликовала честное фото без мейкапа. На снимке артистка позирует крупным планом.

В комментариях мнения фолловеров относительно нового фото звезды разделились. Одни посчитали снимок удачным: «Естественная, настоящая, без грамма штукатурки вот это уровень!»; «Хорошенькая»; «Ну прям сильно такая красивая вся»; «Вот она настоящая красота. Ходите так чаще и не бойтесь»; «Такая милаха, естественная без косметики, тебе идет». Другие же заподозрили, что Кети чем-то была расстроена и плакала: «Вы плакали?»; «Неудачное фото.. На психа вы похожи здесь уж извините»; «Заплаканная… Но безумно милая и красивая».