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Воля приобрел дом по соседству с Собчак 

runews24.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: runews24.ru
Недавно стало известно, что Павел Воля вместе с женой купили таунхаус на Рублевке, который обошелся звезде Comedy Club в 27 миллионов рублей.
Дом находится по соседству с коттеджем телеведущей Ксении Собчак. Кроме того, две московские квартиры, трехкомнатную на Павелецкой набережной и апартаменты в ЖК «Кунцево», юморист сдает в аренду.
Однако, несмотря на приобретенную недвижимость, Воля всегда признается, что самое ценное в его жизни — это любимые супруга Ляйсан Утяшева и дети.
По словам звезды Comedy Club, дома на Рублевке, крутые тачки, брендовые шмотки являются только дополнением, потому что без них, как считает Павел, вполне можно быть счастливым. «Без такой женщины, как у меня, — нет», — не раз заявлял Воля.
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Звёзды , Павел Воля , Ксения Собчак , Ляйсан Утяшева
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