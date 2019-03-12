Воля приобрел дом по соседству с Собчак

Недавно стало известно, что Павел Воля вместе с женой купили таунхаус на Рублевке, который обошелся звезде Comedy Club в 27 миллионов рублей.

Дом находится по соседству с коттеджем телеведущей Ксении Собчак . Кроме того, две московские квартиры, трехкомнатную на Павелецкой набережной и апартаменты в ЖК «Кунцево», юморист сдает в аренду.

Однако, несмотря на приобретенную недвижимость, Воля всегда признается, что самое ценное в его жизни — это любимые супруга Ляйсан Утяшева и дети.

По словам звезды Comedy Club, дома на Рублевке, крутые тачки, брендовые шмотки являются только дополнением, потому что без них, как считает Павел, вполне можно быть счастливым. «Без такой женщины, как у меня, — нет», — не раз заявлял Воля.