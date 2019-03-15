Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скулкина рассказала, что помогло ей похудеть 

Я Покупаю + ещё 4 1 час назад
Фото: instagram
Артистка призналась, что для достижения эффекта ей пришлось обращаться к специалистам. Однако недешево вышло!
42-летняя Екатерина считает, что у нее лишний вес. Но если раньше она относилась к этому факту спокойно (амплуа в Comedy Woman способствовало), то сейчас решила внезапно похудеть. И взялась за дело серьезно и основательно: отправилась в клинику в Карелии, где чудо-специалисты пообещали ей феноменальный результат.
«За время лечения (две недели) я потеряла 11 килограммов. Минус 4 см в талии, минус 3 в бедрах. Правильное питание (овощи и рыба), душ Шарко, тренировки — я чувствую себя восхитительно», — поделилась Скулкина на своей странице в соцсети. Как оказалось, программа похудения была весьма сложной — Екатерина посетила более 130 разнообразных процедур! Правда, курс оказался не самым дешевым: за 14 дней пребывания в клинике Скулкиной пришлось выложить около миллиона рублей.
Пользователей Сети возмутил такой подход. «Тот самый случай, когда хочется сказать, что человек с жиру бесится», «За миллион можно пять лет питаться здоровой пищей и посещать обычный фитнес-зал», «Шок. Да просто ешь меньше, и похудеешь», «Ну после клиники дома можно будет и пиццу трескать, все коту под хвост», «Специалисты там отвратительные. Минус 11 кг за 14 дней — это очень плохо. Вернутся все 20».
Если честно, то мы действительно не заметили разницы. Судите сами.
До похудения
instagram
После похудения
instagram
Екатерина обиделась на высказывания подписчиков, отметив, что пока еще далека от идеала, но продолжает работу над собой — и станет тонкой и звонкой на зависть всем.
Я Покупаю: последние новости
Без трусов, но в шляпе: Кортни Кардашьян опубликовала абсолютно голое фото Как сделать зубы белыми и красивыми: смотрим на примере российских звезд Звезды, которых спасла ринопластика: фото до и после
Женский форум1
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как вести себя, если вы столкнулись со сталкером
От корсетов до бра: эволюция нижнего белья
Заговоры, которые помогут быстро выйти замуж
Звездные родители, воспитывающие детей в строгости
7 продуктов, которые повышают настроение
Видео
Что стало с певицей Натали
Звёзды
Звездные «дамочки за сорок» и их молодые любовники
Звёзды
Секреты звезд, обнародованные в 2018 году
Звёзды
Фиктивные браки советских знаменитостей
Звёзды Любовь
Какой была Ирина Понаровская до славы
Звёзды
«Работа косметологов и хирургов»: Навку не узнали
Звёзды
Звездные родители, воспитывающие детей в строгости
Звёзды Дети
Опасность, поджидающая любителей изюма
Еда Здоровье
Зрелых людей призвали отказаться от трех продуктов
Еда
Лобода поделилась откровенным фото в Сети
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение