Скулкина рассказала, что помогло ей похудеть

Артистка призналась, что для достижения эффекта ей пришлось обращаться к специалистам. Однако недешево вышло!

42-летняя Екатерина считает, что у нее лишний вес. Но если раньше она относилась к этому факту спокойно (амплуа в Comedy Woman способствовало), то сейчас решила внезапно похудеть. И взялась за дело серьезно и основательно: отправилась в клинику в Карелии, где чудо-специалисты пообещали ей феноменальный результат.

«За время лечения (две недели) я потеряла 11 килограммов. Минус 4 см в талии, минус 3 в бедрах. Правильное питание (овощи и рыба), душ Шарко, тренировки — я чувствую себя восхитительно», — поделилась Скулкина на своей странице в соцсети. Как оказалось, программа похудения была весьма сложной — Екатерина посетила более 130 разнообразных процедур! Правда, курс оказался не самым дешевым: за 14 дней пребывания в клинике Скулкиной пришлось выложить около миллиона рублей.

Пользователей Сети возмутил такой подход. «Тот самый случай, когда хочется сказать, что человек с жиру бесится», «За миллион можно пять лет питаться здоровой пищей и посещать обычный фитнес-зал», «Шок. Да просто ешь меньше, и похудеешь», «Ну после клиники дома можно будет и пиццу трескать, все коту под хвост», «Специалисты там отвратительные. Минус 11 кг за 14 дней — это очень плохо. Вернутся все 20».

Если честно, то мы действительно не заметили разницы. Судите сами.

До похудения

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После похудения

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Екатерина обиделась на высказывания подписчиков, отметив, что пока еще далека от идеала, но продолжает работу над собой — и станет тонкой и звонкой на зависть всем.