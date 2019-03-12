Сергей Шнуров высмеял развод Собчак и ее мужа

Шнуров написал, что не любит копаться в чужом грязном белье, но эту новость не может не прокомментировать. Он не оставил без внимания и любовный треугольник, в котором оказалась Собчак. Ей приписывают роман с режиссером Константином Богомоловым , который недавно развелся со своей супругой, актрисой Дарьей Мороз

Строила любовь, а вышло, как обычно, В стиле рококо околостоличном. Направления разные, но, а суть едва, Чтоб она ни делала, всё один "Дом-2".

Собчак почти сразу отреагировала на подобные насмешки. В своем блоге она поблагодарила подписчиков, которые не могут оставить без внимания ее личную жизнь.

"Каждый в меру своего таланта, но все стараются: кто-то текстик напишет, а кто-то и стихи… Я благодарна всем! Извините, что не могу вам всем отвечать персонально, но ваш звонок очень важен для нас! Не обижайтесь! Чмоки-чмоки", — написала она.

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган заявили, что давно уже не живут вместе и решили расстаться. Ранее ее заметили в аэропорте Парижа с режиссером Константином Богомоловым.