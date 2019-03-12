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Сергей Шнуров высмеял развод Собчак и ее мужа 

Рамблер 59 минут назад
Фото: @shnurovs
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал развод Ксении Собчак и Максима Виторгана. Он написал ироничный стих и поделился им с подписчиками в Instagram.
Шнуров написал, что не любит копаться в чужом грязном белье, но эту новость не может не прокомментировать. Он не оставил без внимания и любовный треугольник, в котором оказалась Собчак. Ей приписывают роман с режиссером Константином Богомоловым, который недавно развелся со своей супругой, актрисой Дарьей Мороз.
Строила любовь, а вышло, как обычно, В стиле рококо околостоличном. Направления разные, но, а суть едва, Чтоб она ни делала, всё один "Дом-2".
Собчак почти сразу отреагировала на подобные насмешки. В своем блоге она поблагодарила подписчиков, которые не могут оставить без внимания ее личную жизнь.
"Каждый в меру своего таланта, но все стараются: кто-то текстик напишет, а кто-то и стихи… Я благодарна всем! Извините, что не могу вам всем отвечать персонально, но ваш звонок очень важен для нас! Не обижайтесь! Чмоки-чмоки", — написала она.
Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган заявили, что давно уже не живут вместе и решили расстаться. Ранее ее заметили в аэропорте Парижа с режиссером Константином Богомоловым.
Женский форум
Звёзды , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Сергей Шнуров , Дарья Мороз
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