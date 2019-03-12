Муж избил российскую модель на глазах у маленького сына

Российскую модель Екатерину Авинову жестоко избил ее бывший муж на глазах у их маленького сына.

Пара уже давно живет в Пхукете. Именно там произошли печальные события. Сейчас Екатерина приходит в себя в местной больнице. У нее тяжелая черепно-мозговая травма. Все сбережения россиянке пришлось потратить на лечение.

Бывший муж Екатерины выгнал ее из квартиры и запретил приближаться к сыну. Девушка написала заявление в туристическую полицию, но это не помогло. Во время очередной попытки увидеть малышка, мужчина жестоко избил ее. Девушка очнулась уже в больнице с многочисленными переломами.

"Я не знаю, кто вызвал скорую, наверное, соседи. Самое ужасное, что все это происходило на глазах у моего маленького почти двухгодовалого сына", — рассказывает Екатерина.

По словам девушки, они с бывшим супругом знакомы около трех лет. Их брак продлился год, однако потом мужчина стал регулярно избивать ее. До этого несчастного случая Екатерине никто не верил, что он может так жестоко с ней поступать.