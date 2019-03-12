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Эдита Пьеха рассказала о драках с мужем 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Народная артистка СССР Эдита Пьеха высказалась об отношениях со своим первым мужем Константином Броневицким. Она рассказала, что он поднимал руку из-за ревности.
Эдита Пьеха поделилась, что 20 лет брака с композитором были тяжелыми для обоих. Она была не готова к постоянной ревности супруга, поэтому пришлось терпеть скандалы и побои.
«Бывает, возвращаюсь откуда-нибудь, а он подлетает и дает мне пощечину. Я сразу же отвечаю. И такое было постоянно», — сказала Пьеха.
Она сделала еще одно громкое заявление о своем первом муже. Оказывается, он сам не был ей верен. Он испытывал слабость к противоположному полу и даже не скрывал ее. Артистка рассказала, что иногда приходила домой, а он открывал дверь голый. Говорил, что давал интервью журналистке.
К концу 60-х, когда певица стала очень популярна, ревность ее мужа только усилилась. По ее словам, однажды он ее чуть не задушил.
«Тогда мне удалось вырваться. Я взяла туфлю и начала бить его. После этого случая муж долго вел себя спокойно, но я уже понимала, что мы разойдемся», — призналась артистка.
Женский форум
Звёзды , Эдита Пьеха
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