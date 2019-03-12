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Звезда Spice Girls боролась с бесплодием танцем 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: @emmaleebunton
Накануне воссоединения с коллективом Spice Girls и концертного тура 43-летняя певица Эмма Бантон рассказала о своей борьбе с бесплодием.
По словам Бантон, в 25 лет после перенесенного эндометриоза она узнала, что может никогда не стать матерью. Диагноз, передает Express, "сломил" артистку. Однако через несколько лет, в 2006 году, она все-таки забеременела.
Врач-гинеколог певицы увидела по телевизору, как во время танцевального шоу Strictly Come Dancing Эмма Бантон держится за живот. Доктор заподозрила, что женщина беременна, и позвонила клиентке. "Я сразу же сделала тест, он был положительным. Может быть, нужно благодарить интенсивную подготовку к шоу, но я была так счастлива. Танцы помогли мне забеременеть!" — вспоминает звезда.
Сейчас с певцом Джейдом Джонсом Эмма воспитывает двоих общих сыновей. На днях пара объявила о помолвке после 20 лет романа.
В ноябре 2018 года Spice Girls объявили о воссоединении.
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